Xiaomi, Redmi modellerindeki şarj sorununu çözüyor

Haber Merkezi

Xiaomi, son haftalık hata raporunda, bazı Redmi telefon kullanıcılarının şarjla ilgili sorunlar yaşadığını doğruladı.

Özellikle Redmi Note 12S modelinde, OS2.0.2.0.VHZMIXM sürümünü kullanan telefonlarda yavaş şarj problemi tespit edildi.

Redmi Note 13 5G modelinde ise daha ciddi sorunlar ortaya çıktı. Kullanıcılar, telefonların çok yavaş şarj olduğunu ve pilin yüzde 100'e ulaşmadığını bildirdi.

Bu sorun, OS2.0.2.0.VNQMIXM (Global), OS2.0.1.0.VNQIDXM (Endonezya) ve OS2.0.1.0.VNQTWXM (Tayvan) sürümlerini kullanan telefonlarda gözlemlendi.

XIAOMI'DEN ÇÖZÜM SÖZÜ VE GEÇİCİ ÖNERİLER

Xiaomi mühendisleri, Redmi Note 12S'deki yavaş şarj sorununu araştırdıklarını ve en kısa sürede bir güncelleme ile çözümü yayınlayacaklarını belirtti.

Redmi Note 13 5G kullanıcıları için ise iyi haber, Xiaomi'nin düzeltmeyi hazırlamış olması. Şirket, bu sorun için OTA güncellemesi yayınlayacağını duyurdu.

Güncelleme bildirimlerini takip ederek güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Resmi çözüm yayınlanana kadar, kullanıcıların bazı geçici çözümleri denemeleri öneriliyor.

Telefonla birlikte gelen orijinal şarj cihazını ve kabloyu kullanmak, şarj portunu temizlemek, pil optimizasyonunu kapatmak ve telefonu kapalıyken şarj etmek bu geçici çözümler arasında yer alıyor.