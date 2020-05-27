Xiaomi, yeni Redmi Smart X TV serisini tanıttı

Xiaomi, yeni Redmi Smart X TV serisine ait 3 farklı televizyon piyasaya sürüyor. Yeni Redmi TV'lerin fiyatlarına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni Redmi Smart X TV serisinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Boyutlarına göre X50, X55 ve X65 olarak adlandırılan yeni Redmi TV'lerde yüzde 97'lik ekran/kasa oranı ve metal çerçeveler karşımıza çıkıyor.

60Hz 4K panellere sahip üç televizyonda da 2GB RAM ve 32GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca her üç televizyonda da ses çıkışı olarak 12,5 W hoparlörler bulunuyor.

Surround ses ve subwoofer efektleri oluşturmak için Dolby Audio ses geliştirme teknolojisini kullanan Redmi TV'ler, ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor ve akıllı ev cihazlarına bağlanabiliyor.

ÇIKIŞ TARİHLERİ VE FİYATLAR

Xiaomi, X55 modelini 322 dolara 10 Haziran'da piyasaya sürmeyi planlıyor. Serinin en büyük modeli X65 ise yaklaşık 462 dolara satışa çıkacak.

Şirket, X50 modelinin satış fiyatını henüz açıklamasa da muhtemelen 280 dolardan satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

Televizyonların Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.