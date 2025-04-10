Xiaomi'den Android 16 müjdesi: İki telefon için yayınlandı

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Google'ın yeni nesil işletim sistemi Android 16'nın geliştirme süreci devam ederken, Xiaomi de kendi cihazlarını bu yeni sürüme hazırlamak için önemli bir adım attı.

Şirket, amiral gemisi segmentindeki en yeni temsilcisi Xiaomi 15 ve fiyat/performans odaklı modeli Xiaomi 14T Pro için Android 16 Geliştirici Önizleme Programı'nı kullanıma sundu.

YENİ ANDROID SÜRÜMÜ İÇİN ERKEN ADIM

Google'ın bu yıl Android 16 ile normal takviminin önünde ilerlemesi, geliştirme sürecinin hızlanmasına yol açtı.

Bu duruma paralel olarak, Android tabanlı cihaz üreticileri de kendi yazılımlarını yeni sürüme uyumlaştırmak için çalışmalara başladı.

Xiaomi, bu konuda hızlı davranan şirketlerden biri oldu ve iki önemli modeli için Android 16 geliştirici önizlemesini yayınladı.

Android 16 geliştirici önizlemesini denemek isteyen geliştiricilerin belirli yazılım sürümlerine sahip olmaları gerekiyor.

Xiaomi 15 kullanıcılarının OS2.0.109.0.VOCMIXM veya üzeri bir sürümü kullanıyor olması gerekirken, Xiaomi 14T Pro kullanıcılarının OS2.0.103.0.VNNMIXM sürümüne sahip olması gerekiyor.

İlgili ROM dosyaları, Xiaomi'nin resmi Android Beta sayfasından indirilebiliyor. İndirme işleminden sonra, telefonun Ayarlar menüsünden yerel güncelleme seçeneğiyle ROM dosyası seçilerek kurulum gerçekleştirilebiliyor.