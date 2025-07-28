Xiaomi'den kötü haber: Bu 9 model artık güncelleme almayacak

Teknoloji devi Xiaomi, yeni işletim sistemi HyperOS 3 için hazırlıklarını sürdürürken, bazı eski model telefonlar için yolun sonunun geldiğini açıkladı.
Şirket, dokuz modelin artık büyük yazılım güncellemelerini almayacağını resmen bildirdi.
İŞTE GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN 9 MODEL
Yayınlanan listeye göre, Xiaomi 11T serisi, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Redmi 11 Prime, Redmi A1 serisi ve POCO M5 gibi popüler modeller artık emekliye ayrılıyor.
Bu telefonlar, HyperOS 3 veya gelecekteki Android güncellemelerinden faydalanamayacak.
YOLUN SONU NE ANLAMA GELİYOR
Güncelleme desteğinin kesilmesi, bu telefonların yeni özellikler almayacağı anlamına geliyor.
Ancak Xiaomi, listedeki cihazların eylül ayına kadar güvenlik güncellemelerini almaya devam edeceğini belirtti.
GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN TELEFONLAR
Xiaomi 11T Pro
Xiaomi 11T
Xiaomi 11 Lite LE
Xiaomi 11 Lite 5G NE
Redmi 11 Prime 4G
Redmi A1+
Redmi A1
POCO M5
POCO C50