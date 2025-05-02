Xiaomi'den yapay zeka hamlesi: DeepSeek benzeri model yayınlandı

Haber Merkezi

Xiaomi, yapay zeka (AI) teknolojileri alanındaki rekabete yeni bir soluk getirdi. Şirket, MiMo adını verdiği açık kaynaklı yapay zeka modelini piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Xiaomi, MiMo modelinin yapılan kıyaslama testlerinde OpenAI'nin o1-mini ve Alibaba'nın Qwen platformlarını geride bıraktığını iddia etti.

Ancak bu sonuçlar şirketin WeChat hesabı üzerinden paylaşıldı ve henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

YAPAY ZEKADA YENİ OYUNCU

Xiaomi'nin MiMo duyurusu, rakibi Alibaba'nın kendi yeni modelini açıklamasından sadece birkaç saat sonra geldi.

Bu hamle, Çinli teknoloji devleri arasındaki yapay zeka yarışını daha da kızıştırıyor ve Pekin yönetiminin de dikkatini çekiyor.

Akıllı telefonlar ve elektrikli araçlarla tanınan Xiaomi, şimdi de yapay genel zeka (AGI) olarak bilinen, insan benzeri bilişsel yeteneklere sahip sistemler geliştirmeye odaklanmış görünüyor.

MiMo modelinin duyurulmasının ardından Xiaomi'nin hisseleri Hong Kong borsasında yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.



