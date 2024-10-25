Xiaomi'den yeni akıllı TV: Redmi Smart TV X 2025 tanıtıldı

Haber Merkezi

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, akıllı telefonlarının yanı sıra piyasaya sürdüğü televizyonlarla da dikkat çekiyor.

Xiaomi, üstün özellikleri ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken yeni Redmi Smart TV X 2025 serisini duyurdu.

55, 65, 75 ve 85 inç olmak üzere dört farklı ekran boyutuyla gelen seri, 144 Hz yenileme hızı, 4K çözünürlük ve HDR desteği gibi özelliklerle öne çıkıyor.

REDMİ SMART TV X 2025 SERİSİ NELER SUNUYOR

Redmi Smart TV X 2025 serisi, oyun tutkunları ve film severler için tasarlanmış etkileyici özelliklerle geliyor.

144 Hz'e kadar yenileme hızını destekleyen 4K (3840x2160) ekran, akıcı ve net görüntüler sunuyor. 240 Hz'lik hareket bulanıklığı kontrolü ise hızlı aksiyon sahnelerinde bile mükemmel bir görüntü kalitesi sağlıyor.

HDR VE AI-SR SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK

HDR ve AI-SR Süper Çözünürlük teknolojileri sayesinde, düşük çözünürlüklü içerikler bile neredeyse 4K kalitesine yükseltiliyor.

MEMC hareket telafisi ise hızlı tempolu içeriklerde bulanıklığı en aza indirerek daha net bir izleme deneyimi sunuyor.

MediaTek MT9655 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile birleşerek akıcı bir performans sunuyor. Wi-Fi 6 desteği ise daha hızlı ve kararlı bir internet bağlantısı sağlıyor.

Dolby Vision ve DTS desteğine sahip çift 25W hoparlör, etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. AI asistanı Xiao Ai ve Mi Home uygulaması entegrasyonu ise akıllı ev kontrolünü kolaylaştırıyor.

NFC tabanlı ekran yayınlama özelliği, uyumlu akıllı telefonlardan içerik yansıtmayı kolaylaştırıyor.

REDMİ SMART TV X 2025 SERİSİ FİYATI

Redmi Smart TV X 2025 serisi, Çin'de 55 inçlik model için 2.199 yuandan (yaklaşık 309 dolar) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

65 inçlik model 2.799 yuan (yaklaşık 393 dolar), 75 inçlik model 3 bin 799 yuan (yaklaşık 533 dolar) ve 85 inçlik model ise 4 bin 799 yuan (yaklaşık 674 dolar) fiyat etiketine sahip. Serinin küresel pazarda ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.