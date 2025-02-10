Xiaomi'den yeni orta segment telefon: Redmi Turbo 4 Pro

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Xiaomi, orta sınıf telefon pazarında rekabeti artırmaya devam ediyor. Redmi Turbo 4 Pro, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Snapdragon işlemci, devasa batarya ve hızlı şarj gibi özellikler, bu telefonu orta sınıfın yeni yıldızı yapmaya aday. Peki, Redmi Turbo 4 Pro, kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar:

GÜÇLÜ PERFORMANS VE HIZLI İŞLEM

Redmi Turbo 4 Pro'nun kalbinde, Snapdragon 8s Elite işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 3.21 GHz hızında çalışıyor ve Adreno 825 GPU ile eşleştirildi.

Bu sayede, uygulamaların hızlı bir şekilde açılması, oyunların akıcı bir şekilde oynanması ve çoklu görevlerin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi mümkün oluyor.

DEVASA BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Redmi Turbo 4 Pro'nun en dikkat çekici özelliklerinden biri, devasa 7.500mAh bataryası.

Bu batarya, önceki modelde bulunan 6.550mAh bataryadan daha büyük. Bu sayede, kullanıcılar telefonlarını daha uzun süre kullanabilirler.

Ayrıca, 90W hızlı şarj özelliği sayesinde, telefonun bataryası kısa sürede doluyor.

ŞIK TASARIM VE KALİTELİ MALZEME

Redmi Turbo 4 Pro, 6.67 inç AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekran, keskin çözünürlük ve canlı renkler sunuyor.

1.5K çözünürlük sayesinde, videolar ve oyunlar daha etkileyici görünüyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı kaydırma ve animasyonlar sağlıyor.

Telefonun metalik orta çerçevesi ve dokulu gövdesi, şık bir görünüm sunuyor. Ayrıca, IP68 derecesi sayesinde suya ve toza dayanıklı. Redmi Turbo 4 Pro, hem şık tasarımı hem de kaliteli malzemesiyle dikkat çekiyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE BEKLENTİLER

Redmi Turbo 4 Pro'nun Nisan 2025'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı pazarlarda farklı bir isimle piyasaya sürülecek olan telefonun, POCO F7 olarak yeniden markalanacağına inanılıyor.