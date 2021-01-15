Xiaomi'nin de aralarında olduğu 9 Çinli şirket, ABD tarafından kara listeye alındı

Xiaomi'nin de aralarında olduğu 9 Çinli şirket, ABD tarafından kara listeye alındı

Trump yönetimi, uçak üreticisi Comac ve cep telefonu üreticisi Xiaomi dahil 9 şirketi, askeri şirketler olduğu iddia edilen kara listeye ekledi.

ABD ile Çin arasında bir süredir devam eden ticaret savaşları nedeniyle daha önce Huawei ve TikTok gibi markaları hedef alan Donald Trump ve yönetimi, görevi bırakmadan önce yeni kararlara imza attı.

9 ÇİNLİ ŞİRKET KARA LİSTEDE

Trump yönetimi, uçak üreticisi Comac ve cep telefonu üreticisi Xiaomi de dahil olmak üzere 9 şirketi, askeri şirketler olduğu iddia edilen kara listeye ekledi.

Kara listeye alınan yeni şirketler nedeniyle ABD'li yatırımcılar, 11 Kasım 2021'e kadar kara listeye alınan şirketlerin paylarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir yatırım yasağına tabi olacak.

Genişleyen kara listenin, Başkan Donald Trump'ın, başkanlığının son günlerinde Çin'e karşı sağlam duruşunu devam ettirme planının bir parçası olduğu belirtiliyor.



