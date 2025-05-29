Yakında kanserle savaşan hücreler vücudumuzun içine yerleştirilebilir

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Kanser tedavisinde önemli bir dönüm noktası olan CAR T hücre tedavisi, özellikle kan kanserlerine karşı güçlü bir silah olarak kabul ediliyor.

Ancak mevcut yöntemin pahalı ve zaman alıcı olması, bilim insanlarını bu tedaviyi vücut içinde (in vivo) gerçekleştirecek yeni stratejiler geliştirmeye yöneltti.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ UMUT: VÜCUT İÇİNDE CAR T HÜCRE TEDAVİSİ

Mevcut CAR T hücre tedavisi, hastadan alınan bağışıklık hücrelerinin laboratuvarda genetik olarak değiştirilip çoğaltılması ve ardından hastaya geri verilmesi esasına dayanıyor. Bu süreç, tek bir doz için yaklaşık 500 bin dolara mal olabiliyor ve haftalar sürebiliyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla bazı biyoteknoloji şirketleri, T hücrelerini doğrudan vücut içinde değiştirmeye yönelik "in vivo" yaklaşımını araştırıyor. Bu yenilikçi yöntem, CAR proteini geninin özel tasarlanmış bir vektör aracılığıyla T hücrelerine iletilmesini içeriyor.

IN-VIVO YAKLAŞIMI: DAHA ERİŞİLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ TEDAVİ

Vücut içinde gerçekleştirilecek CAR T hücre tedavisinin seri üretilebilir ve hemen kullanıma hazır şekilde saklanabilir olması hedefleniyor.

Bu yaklaşımın, hem tedavi süresini hem de maliyetini önemli ölçüde azaltarak CAR T hücre tedavisinin çok daha geniş bir hasta kitlesine ulaşmasını sağlaması bekleniyor.

Bu sayede, kanser tedavisinde devrim yaratabilecek bu güçlü yöntemin daha fazla insan için umut olabileceği öngörülüyor. Bilim dünyası, bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

ZORLUKLAR DA VAR

Vücutta T hücrelerinin mühendisliği, özellikle doğru hücreleri hedeflemek ve diğer hücrelere zarar vermemek gibi benzersiz teknik zorluklar barındırıyor.

Şirketler, T hücrelerine özgü proteinleri tanıyan veya daha hassas hedefleme için birden fazla reseptörü aynı anda hedef alan vektörler geliştiriyor.

Ancak bazı çalışmalar, bu in vivo tedavilerin ikincil kanserlere yol açabileceği veya sitokin salınım sendromu olarak bilinen yoğun bir bağışıklık tepkisini tetikleyebileceği gibi potansiyel risklere de işaret ediyor.

Bir araştırma şirketi, bu yıl yaklaşık 11 milyar dolar değerinde olan CAR T hücre tedavisi pazarının, in vivo yaklaşımların da etkisiyle 2034 yılına kadar yaklaşık 190 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu, tedavinin gelecekteki önemini ve potansiyelini gözler önüne seriyor.