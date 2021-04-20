Yalan söyleyeni gözünden anlayan teknoloji: EyeDetect

ABD merkezli bir teknoloji şirketi, yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışan yalan tespit makinesi tanıttı. Yeni teknoloji, gözlerden yalanı tespit edebiliyor.

Birinin yalan söylediğini sadece gözlerine bakarak anlayabileceğini iddia eden insanları muhtemelen duymuşsunuzdur.

ABD merkezli Converus isimli bir şirket, işte bu söylentileri gerçeğe dönüştürecek EyeDetect isimli bir teknoloji tanıttı.

Converus’un EyeDetect teknolojisi; kişilerin kalp atış hızı, nefes alma düzeni veya terlemeye başlayıp başlamadıklarını izleyen klasik yalan makinelerinden oldukça farklı çalışıyor.

GÖZ BEBEĞİNDEN YÜZDE 90 DOĞRULUK

EyeDetect, yaklaşık 100 farklı faktörle birlikte göz bebeği boyutundaki değişiklikleri kaydetmek için bir göz izleyici kullanarak çalışıyor ve birisinin yalan söyleyip söylemediğini yüzde 90 doğruluk oranıyla tespit edebiliyor.

Converus’un Başkanı Todd Mickelson, insanların nefeslerini nasıl kontrol edeceklerini, nasıl rahatlayacaklarını ve nasıl terlemeyeceklerini öğrenebileceklerini, bu nedenle klasik yalan makinelerini kandırabileceklerini söylüyor.

Mickelson'a göre, insanların gözünde meydana gelen istemsiz değişiklikleri kontrol etmesi imkansız.

EYEDETECT NASIL ÇALIŞIYOR

EyeDetect, soruyu ne kadar hızlı okuduğunuz ve ne kadar hızlı yanıtladığınız dahil olmak üzere yaklaşık 100 faktörle birlikte göz bebeği boyutundaki değişiklikleri kaydetmek için bir göz izleyici kullanıyor.

Araç, 15 dakikalık bir test sırasında yaklaşık yarım milyon veri noktası yakalıyor ve bu veriler, kullanıcıyı 1 ila 100 arasında puanlayan bir algoritmaya giriyor.

1'e yakın puan alanların yalan söylediği, 100'e yakın puan alanların ise daha doğru olduğu düşünülüyor.

AVUKATLARDAN YOĞUN İSTEK VAR

Şimdiden birçok avukat, yargıçlardan EyeDetect testlerini ceza mahkemesi davalarına dahil etmelerini istiyor.



