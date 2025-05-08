Yapay zeka, 2. Dünya Savaşı dönemine ait gizli kodları çözebilir

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Oxford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Michael Wooldridge, günümüzün yapay zeka teknolojisinin, 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve Mihver Devletleri tarafından iletişimde büyük bir gizlilik sağlayan karmaşık Enigma kodunu, Alan Turing ve ekibinin harcadığı zamandan çok daha kısa bir sürede çözebileceğini iddia etti.

Wooldridge, "Enigma'nın modern bilgisayar ve istatistik karşısında ayakta kalamayacağını" belirterek, günümüz teknolojisinin bu tarihi şifreyi kolayca kırabileceğini vurguladı.

ENIGMA KODUNUN KARMAŞIKLIĞI

Enigma makinesi, daktiloya benzeyen, her biri 26 pozisyonlu üç rotoru, bir reflektörü ve harf çiftlerini değiştirmek için bir bağlantı panosu bulunan karmaşık bir elektromekanik cihazdı.

Bu yapı, aynı tuşa iki kez basılsa bile her seferinde farklı harfler üretilmesini sağlıyor ve başlangıç ayarlarının her 24 saatte bir değiştirilmesiyle şifrenin karmaşıklığı daha da artırılıyordu.

TURING'İN ŞİFRE KIRMA YÖNTEMİ VE YAPAY ZEKA ENIGMA KODU ÇÖZÜMÜ

Alan Turing ve ekibi, Nazi mesajlarını çözmek için "Bombes" adı verilen makineler kullanarak milyonlarca olası permütasyonu elemişti; Enigma'nın gücü, insanların detaylı kontrol edemeyeceği kadar çok sayıda şifreleme olasılığından kaynaklanıyordu.

Profesör Wooldridge, günümüzde Bombes makinelerinin mantığını geleneksel bir programda yeniden oluşturmanın kolay olacağını, hatta ChatGPT gibi bir YZ modelinin bile bu görevi yerine getirebileceğini ifade etti.

Wooldridge, günümüz bilgisayarlarının hızı ile modern istatistik ve hesaplama teknikleri sayesinde, "Bombes'in zahmetli işinin çok kısa bir sürede tamamlanacağını" savunuyor.

Bu durum, Turing'in zamanından bu yana teknolojinin ne kadar ilerlediğini ve yapay zeka Enigma kodu gibi karmaşık şifreleri çözme potansiyelini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.