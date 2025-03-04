Yapay zeka destekli etkileşimli Siri, iOS 20'ye kadar gelmeyecek

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Birçok iPhone kullanıcısı, Siri'den kişisel sorularına yanıt bulmasını sağlayan yeni "kişisel Siri" özelliğini heyecanla bekliyordu.

Bu özellik, Siri'nin e-postaları, mesajları ve diğer uygulamaları tarayarak kullanıcılara bilgi vermesini sağlayacaktı.

Ancak, Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, bu özelliğin ve daha gelişmiş olan LLM Siri'nin kullanıma sunulması beklenenden daha uzun sürecek.

Gurman'a göre, Siri'nin mevcut sürümü iki farklı "beyne" sahip. Bunlardan biri temel görevleri yerine getirirken, diğeri daha karmaşık soruları ve görevleri ele alıyor.

Apple, apple ıntelligence'ı iOS 18'e yetiştirmek için bu iki beyni bir araya getiremedi. Ayrıca, büyük dil modeli siri (LLM Siri) olarak bilinen ve daha konuşmaya dayalı etkileşimler sunan yeni Siri sürümünün 2027'deki iOS 20'ye kadar hazır olmayacağı belirtiliyor.

APPLE'IN YAPAY ZEKA STRATEJİSİ

Apple'ın, yapay zeka alanındaki rekabette geride kalmamak için yoğun çaba sarf ettiği anlaşılıyor.

Şirketin, WWDC 2025'te yeni bir "Siri mimarisi" tanıtması ve 2026'da iOS 19.4 ile daha gelişmiş bir Siri sunması bekleniyor.