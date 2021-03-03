Yapay zeka GPT-2, tiyatro oyunu yazdı

Elon Musk'ın kurucuları arasında yer aldığı Open AI şirketinin GPT-2 isimli yapay zeka yazılımı, tiyatro oyunu yazmayı başardı.

Açılımı Generative Pre-Training Transformer 2 olan GPT-2, Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan OpenAI şirketinin üzerinde çalıştığı bir yapay zeka teknolojisi.

GPT-2'yi en basit anlatımla doğal dil işleme sinir ağı olarak tanımlamak mümkün. Bir dil öngörücü olan ürün, beslediğiniz içeriğin ardından neyin gelmesi gerektiğini tahmin ediyor ve komutlarınızı hayata geçiyor.

GPT-2, 60 dakikalık bir tiyatro oyunu kaleme aldı. Bu dil tahmin modeli, şimdiye kadar sahte haberler, kısa hikayeler ve şiirler yazmak için de kullanılmıştı. Ancak onu geliştiren ekip, GPT-2'nin ilk defa bir tiyatro metni yazdığını söylüyor.

TEK BİR CÜMLE GİRİLMESİ YETERLİ

Söz konusu dil tahmin modeli, insan araştırmacıların önceden verdiği cümleleri tamamlayarak yeni metinler oluşturuyor.

Bu projede araştırmacılar, yapay zekaya, "Merhaba, ben robotum ve sizi yazdığım oyuna davet etmek büyük bir zevk" cümlelerini girdi. Yapay zeka ise bu cümleyi tamamlayarak tiyatro metnini oluşturdu.

METİN HENÜZ KALİTELİ DEĞİL

Öte yandan sonuç, henüz kaliteli bir tiyatro metninden uzak. Çünkü yazılım, birkaç cümleden sonra metnin diğer bölümleriyle çelişen ifadeler yazmaya başlayabiliyor. Örneğin bu oyunu yazan yapay zeka, metnin ilerleyen kısımlarında ana karakterin insan değil de robot olduğunu unuttu.

Yapay zeka uzmanları, teknolojinin bir tiyatro oyunu gibi karmaşık bir metni baştan sona yazabilecek hale gelmesinin yaklaşık 15 yıl süreceğine inanıyor.

GPT ALGORİTMALARI TEHLİKELİ Mİ

İlk olarak GPT adıyla yayımlanan algoritmada 110 milyon ayarlanabilir parametre varken, bu sayı GPT 2'de 1,5 milyara çıkmıştı. GPT-3'te ise 175 milyar parametre var.

Bu parametrelerin çokluğu yapay zekânın öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden algoritmanın son versiyonu GPT-3 için "bugüne kadar üretilmiş en tehlikeli algoritma" yorumları yapılıyor.

GPT-3'ün DeepFake gibi platformlarda yalan haber üretme potansiyeli, yapay zekâ ürününe teknoloji dünyasında korkuyla yaklaşmak için bir sebep olarak gösteriliyor.

Öte yandan GPT-3'ün tehlikeli olabileceğine dair diğer nedenler arasında ise hükümet süreçlerinin kötüye kullanımı ve sahte akademik makale yazabilecek olması gibi sebepler gösteriliyor.