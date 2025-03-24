Yapay zeka, Instagram'da sizin yerinize yorum yapacak

Haber Merkezi

Meta, son yıllarda yapay zeka özelliklerini uygulamalarına entegre etme konusunda hız kesmiyor.

Şirket, şimdi de Instagram'da kullanıcıların yorum yazmasına yardımcı olacak yapay zeka destekli bir özellik üzerinde çalışıyor.

"Meta AI ile Yaz" olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların paylaşımlarına yapılan yorumlar için yapay zeka tarafından oluşturulan öneriler sunuyor.

META AI NASIL ÇALIŞIYOR

X kullanıcısı Jonah Manzano'nun paylaştığı bilgilere göre, test özelliğine erişimi olan kullanıcılar, bir gönderinin altındaki metin çubuğunun yanında bir kalem simgesi görecekler.

Bu simgeye dokunduklarında, Meta AI fotoğrafı analiz ederek üç farklı yorum önerisi sunacak. Kullanıcılar, bu öneriler arasından seçim yapabilecek veya yeni öneriler talep edebilecekler.

KULLANICILARIN TEPKİSİ NE OLACAK

Bu yeni özellik, Instagram'da yorumları yapay zekadan uzak tutmayı tercih eden kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmayabilir.

Özellikle, arkadaşların yapay zeka yerine gerçek yorumları hak ettiğini düşünenler, bu özelliği sahte ve gereksiz bulabilirler.

YAPAY ZEKA VE SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ

Meta'nın bu hamlesi, yapay zekanın sosyal medya etkileşimini nasıl değiştireceği konusunda önemli soruları gündeme getiriyor.

Yapay zeka, kullanıcı etkileşimini kolaylaştırırken, aynı zamanda sahtelik ve otantiklik konularında endişelere yol açabilir.

Bu nedenle, Meta'nın bu özelliği hayata geçirirken kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alması ve dengeli bir yaklaşım sergilemesi önem taşıyor.