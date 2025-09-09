Yapay zeka, nükleer savaş riskini artırıyor

Nükleer caydırıcılık konusunda çalışan uzmanlar, yapay zekanın askeri karar süreçlerine hızla dahil edilmesinden ciddi kaygı taşıyor.

"YAPAY ZEKA SANKİ GERİLİMİ ARTIRMAYI ANLIYOR"

Stanford Üniversitesi’nden Jacquelyn Schneider’in uyarısına göre, savaş simülasyonlarında test edilen yapay zeka sistemleri genellikle krizleri yatıştırmak yerine tırmandırıyor.

Schneider, “Yapay zeka sanki gerilimi artırmayı anlıyor ama azaltmayı anlamıyor. Nedenini biz de bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Asıl tehlike, bu teknolojinin henüz tam olarak nasıl çalıştığı bilinmezken Pentagon’un karar süreçlerinde giderek daha fazla yer alması. Uzmanlar, iki senaryodan korkuyor:

Ya yapay zekaya doğrudan nükleer silah kullanma yetkisi verilecek ya da komutanlar onun tavsiyelerine körü körüne güvenerek ölümcül bir karara imza atacak.

Pentagon ise “nükleer silahlarda her zaman insan denetiminin süreceğini” iddia ediyor. Ancak uzmanlara göre, Rusya ve Çin gibi rakip ülkeler de benzer teknolojilere yöneldikçe bu ilke zamanla aşınabilir.