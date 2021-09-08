Yapay zeka uzmanlarına yönelik talep artıyor

Pavotek ve InterProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, yapay zeka uzmanlarına yönelik küresel talebin her geçen gün arttığını söyledi.

Pavotek ve InterProbe Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen, Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka aracılığıyla veriden değer üretme sürecinin; ekonomik, teknik ve güvenlik temelli hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin ana dayanağı haline geldiğini söyleyen Özbilen, "Yapay zeka, insanlık tarafından geliştirilen diğer tüm araç ve cihazlarda olduğu gibi insan zekasının bir sonucudur. Yapay zeka, veriler üzerinden elde edilen toplanmış, toplam zekadır.

Yapay zeka teknolojisinin gücünün öngörülemez biçimde artış göstermesi, devletleri bu hususta stratejik kararlar almaya itiyor. Zira ekonomik öneminin ötesinde 5 ila 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde yapay zeka teknolojisinin 21. yüzyılın sosyoekonomik yapısında derin etkiler doğurması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLK ÜLKELERDEN BİRİ"

Alper Özbilen, Türkiye'nin, yapay zekaya ilişkin ulusal stratejisini açıklayan ülkelerden biri olduğunu aktararak, "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile Türkiye; yapay zeka teknolojisinin dönüştürücü gücünü ve bu teknolojideki fiili konumunu kabul etmiştir. Bu doğrultuda ulusal stratejide; yapay zeka popülist ve spekülatif tartışmalara konu edilmemiş, amaç, tedbir ve hedefler tutarlı ve gerçekçi biçimde sıralanmıştır." diye konuştu.

"UZMANLARA YÖNELİK TALEP ARTIYOR"

Yapay zekanın ticari değerinin ve stratejik öneminin yapay zeka uzmanlarına yönelik küresel talebi her geçen gün artırdığına işaret eden Özbilen, "Bu alanda beceri sahibi bireyleri istihdam etmek, insan kaynakları departmanları tarafından yürütülen bir faaliyet olmanın ötesine geçiyor. Bu hususta nitelik sahibi bireylere erişmek, devletlerin sürdürdüğü küresel yarışlardan biri.

Pandemi neticesinde uzaktan çalışmanın zaruri bir hal almasıyla belirginleşen bu yarışta, yetenek açığının kapatılabilmesi giderek daha mühim hale gelmektedir.

Sivil ve askeri alanda süreçlerin daha verimli, üretken ve güvenli biçimde sürdürülebilmesi bakımından yapay zeka teknolojisinin taşıdığı önem, yapay zekanın akademik alandan ticari alana geçmesini sağlamaktadır.

Bununla birlikte nitelikli veriye erişimdeki zorluklar ve talep belirsizlikleri yüksek maliyetli yatırımların yürütülebilmesini güçleştirmektedir. Bu hususta kamu kesiminin destekleri ve satın almaları kritik bir önem arz etmektedir.

Ticarileştirmeye ilişkin zorluklar ve yüksek kaynak ihtiyacı çerçevesinde nitelikli yerli kabiliyetlerin ve beşeri sermayenin göç ettirilmesine ve yok edilmesine izin verilmemelidir. Yabancı yatırım ve dijital egemenlik arasındaki dengenin tahsisi yapay zeka çağından etkin biçimde faydalanabilmemizi sağlayacaktır." dedi.