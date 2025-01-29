Yapay zekada Çin çılgınlığı: Şimdi de Alibaba kendi yapay zeka modelini ücretsiz kullanıma sundu

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Alibaba, DeepSeek modelinin ABD borsalarında büyük bir düşüşe neden olmasının ardından kendi geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Qwen'i ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Qwen, metin üretme, resim ve video analizi, dil eğitimi, kod yazma, matematik problemleri çözme ve bilgisayar kontrolü gibi birçok görevi yerine getirebiliyor.

Qwen, web tarayıcısı üzerinden erişilebilen bir yapay zeka modeli. Bu model; metin üretme, çeviri, kod yazma, matematik problemleri çözme gibi birçok görevi yerine getirebiliyor.

Yeni yapay zeka modelinin, GPT-4o ve Google Gemini 2.0 gibi modellere göre daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

ÇİN'İN YAPAY ZEKA ATAĞI

DeepSeek ve Qwen gibi Çinli yapay zeka modelleri, ABD'nin yapay zeka teknolojilerindeki hakimiyetine meydan okuyor.

Düşük maliyetli ve yüksek performanslı bu modeller, yapay zeka alanında Çin'in yükselişini gösteriyor.

ABD'Lİ ŞİRKETLER BASKI ALTINDA

DeepSeek ve Qwen'in ücretsiz olarak sunulması, ABD'li teknoloji şirketleri üzerinde baskı yaratıyor.

Yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapan ABD'li şirketler, Çinli rakiplerinin uygun fiyatlı ve güçlü modelleri karşısında zorlanıyor.