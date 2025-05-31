Yapay zekanın enerji tüketimi yıl sonuna kadar Bitcoin madenciliğini geçebilir

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Vrije Universiteit Amsterdam Çevre Çalışmaları Enstitüsü'nden Alex de Vries-Gao'nun analizine göre, yapay zeka, 2025 sonuna kadar dünya genelindeki veri merkezlerinin elektrik tüketiminin önemli bir kısmını karşılayabilir.

Alex de Vries-Gao'nun araştırması, yapay zekanın halihazırda veri merkezlerinin kullandığı elektriğin yüzde 20'sine kadarını oluşturduğunu gösteriyor.

BITCOIN MADENCİLİĞİNİ GEÇEBİLİR

Araştırmacı, 2025 yılı sonuna kadar bu oranın önemli ölçüde artarak yapay zekanın, Bitcoin madenciliğini geride bırakıp en çok elektrik tüketen teknoloji haline gelebileceğini öngörüyor.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka modellerinin enerji tüketimine ilişkin özel verileri nadiren açıklaması nedeniyle bu rakamların doğrulanması zorlaşıyor. Ancak eğilim, yapay zeka enerji tüketiminin endişe verici bir hızla arttığını gösteriyor.

De Vries-Gao, yapay zeka için donanım üretimini ve olası enerji tüketimini tahmin etmek amacıyla "üçgenleme" tekniğini kullandı.

Geçtiğimiz yıl özel yapay zeka ekipmanlarının Hollanda kadar elektrik tükettiğini tespit eden araştırmacı, 2025 sonuna doğru bu rakamın İngiltere gibi bir ülkenin enerji talebine (yaklaşık 23GW) yaklaşmasını bekliyor.

Bu artan enerji ihtiyacı, özellikle ABD'de yapay zeka için yeni veri merkezlerinin hızla inşa edilmesine yol açıyor. Bu durum, kripto madenciliğinin enerji tüketimiyle ilgili daha önceki tartışmaları anımsatıyor.