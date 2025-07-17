Yapay zekanın gelişmesiyle İngiltere'de beyaz yakalı işlerde yüzde 38 düşüş var

Danışmanlık şirketi "McKinsey & Co." tarafından yapılan yeni bir araştırma, yapay zekanın İngiltere iş piyasası üzerindeki büyük etkisini gözler önüne serdi.

Çalışma, mayıs ayına kadar olan üç aylık dönemde, yapay zekaya en çok maruz kalan beyaz yaka pozisyonlarındaki iş ilanlarında yüzde 38'lik büyük bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

PROGRAMLAMA VE DANIŞMANLIK GİBİ ROLLERDE SERT DÜŞÜŞ

Şirketlerin işe alımları durdurup verimlilik için yapay zekaya yönelmesiyle, programlama, danışmanlık ve grafik tasarım gibi rollerde üç yılda yüzde 50'nin üzerinde keskin düşüşler yaşandı.

Özellikle veri bilimi ve analitik gibi alanlardaki açık pozisyonlar ise pandemi öncesi seviyelere göre neredeyse yüzde 50 oranında azaldı.

GİRİŞ SEVİYESİ İŞLERDE BÜYÜK AZALMA

McKinsey raporu ayrıca, ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin yükselişine bağlı olarak, giriş seviyesi işlerde de önemli bir düşüşe dikkat çekti.

2022 sonundan bu yana bu kategorideki iş ilanlarının neredeyse üçte bir oranında azaldığı belirtiliyor.