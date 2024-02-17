Yapay zekanın seçimlere etkisi: Teknoloji şirketlerini büyük bir mücadele bekliyor Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI ve X'in de aralarında bulunduğu 20 teknoloji şirketi, dünya genelinde bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı şekilde kullanımına karşı mücadele edecek.

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Büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka araçlarının dünya çapında demokratik seçimleri bozmak için kullanılmasını önlemek amacıyla, gönüllü olarak "makul önlemler" almak üzere cuma günü bir anlaşma imzaladı.

Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI ve X'in de aralarında bulunduğu 20 teknoloji şirketi, dünya genelinde bu yıl düzenlenecek seçimlerde yapay zekanın aldatıcı şekilde kullanımını engellemeye çalışacak.

Açıklamada, 20 teknoloji şirketinin zararlı yapay zeka içeriklerini tespit ederek karşı koymak için birlikte çalışma sözü verdiği vurgulandı.

Açıklamada, anlaşmanın çevrim içi toplulukları zararlı yapay zeka içeriklerine karşı korumaya yönelik önemli bir adım olduğuna işaret edildi.

"Tek başına mücadele edilemez"

Meta'nın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Nick Clegg, konuyla ilgili şunları söyledi:

Herkes, hiçbir teknoloji şirketinin, hiçbir hükümetin, hiçbir sivil toplum örgütünün bu teknolojinin gelişiyle ve onun olası kötü niyetli kullanımıyla tek başına baş edemeyeceğini biliyor. Bu nedenle birlik olmak önemli.

Şirketler deepfake videolarını yasaklama veya kaldırma taahhüdünde bulunmuyor. Bunun yerine anlaşma, yanıltıcı yapay zeka içeriğini platformlarında oluşturulduğunda veya dağıtıldığında tespit etmek ve etiketlemek için kullanacakları yöntemlerin ana hatlarını çiziyor.

Birbirlerine yardım edecekler

Şirketler, en iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşacaklarını ve bu içerik yayılmaya başladığında "hızlı ve orantılı yanıtlar" vereceklerini belirtiyor.

Taahhütlerin belirsizliği ve herhangi bir bağlayıcı gerekliliğin bulunmaması muhtemelen çok çeşitli şirketlerin anlaşmaya katılmasına yardımcı oldu, ancak hayal kırıklığına uğrayan savunucular daha güçlü güvenceler arıyor.

Cuma günkü duyuruya Avrupa ve ABD'den çok sayıda siyasi lider de katıldı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, böyle bir anlaşmanın kapsamlı olamayacağını, ancak "çok etkili ve olumlu unsurlar içerdiğini" söyledi.

"Demokrasinin sonunu getirebilir"

Jourova, politikacıları yapay zeka araçlarını aldatıcı bir şekilde kullanmama konusunda sorumluluk almaya çağırdı ve yapay zeka destekli dezenformasyonun "yalnızca AB üye ülkelerinde değil, demokrasinin sonunu" getirebileceği konusunda uyardı.

Yapay zeka ile mücadele çoktan başladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın sesini taklit eden yapay zeka otomatik aramalarının, insanları geçen ay New Hampshire'daki ön seçimlerde oy kullanmaktan caydırmaya çalışması, yapay zekanın yarattığı seçim müdahalesine yönelik girişimleri çoktan başlattı .

Slovakya'da geçtiğimiz kasım ayındaki seçimlerinden sadece birkaç gün önce , yapay zeka tarafından oluşturulan ses kayıtları, bira fiyatlarını artırma ve seçime hile karıştırma planlarını açıklayan bir adayı gösteriyordu.

Ancak daha sonra bu görüntülerin ve seslerin yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıktı.

Teknoloji şirketleri yavaş önlem alıyor

Çoğu şirket, daha önce görüntüleri ve sesi değiştirebilen kendi üretken yapay zeka araçlarına koruma önlemleri aldıklarını, aynı zamanda sosyal medya kullanıcılarının gördüklerinin gerçek olup olmadığını bilmeleri için yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği tanımlamaya ve etiketlemeye çalıştıklarını söylemişti.

Ancak önerilen çözümlerin çoğu henüz kullanıma sunulmadı ve şirketler daha fazlasını yapma baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Federal İletişim Komisyonu, kısa süre önce otomatik aramalarda yapay zeka tarafından oluşturulan ses kliplerinin yasaya aykırı olduğunu doğruladı ancak bu, sosyal medyada veya kampanya reklamlarında dolaşan sesli derin sahtekarlıkları kapsamıyor.

Pek çok sosyal medya şirketinin, seçim süreçleriyle ilgili - yapay zeka tarafından üretilmiş olsun ya da olmasın - aldatıcı gönderileri caydıracak politikaları zaten mevcut.

Örneğin Meta, "oy verme, seçmen kaydı veya nüfus sayımına katılım tarihleri, yerleri, saatleri ve yöntemleri" hakkındaki yanlış bilgilerin yanı sıra, birinin sivil katılımına müdahale etmeyi amaçlayan diğer yanlış gönderileri kaldırdığını söylüyor.

Cuma günkü anlaşmaya aracılık eden şirketlerin yanı sıra, diğer imzacılar arasında sohbet robotu geliştiricileri Anthropic ve Inflection AI; ses klonlama girişimi ElevenLabs; çip tasarımcısı Arm Holdings; güvenlik şirketleri McAfee ve TrendMicro; ve Stable Diffusion uygulaması ile bilinen Stabilite AI yer alıyor.

Midjourney anlaşmaya katılmadı

Dünyanın en popüler yapay zeka görüntü oluşturucularından Midjourney'in anlaşmada yer alan şirketler arasında olmaması dikkat çekti.

San Francisco merkezli girişim, şimdiye kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama da yapmadı.

Elon Musk ve X de anlaşmaya dahil edildi

Daha önceki bir duyuruda adı geçmeyen X'in anlaşmaya dahil edilmesi, sürprizlerden biri oldu.

Elon Musk, Twitter'ı devraldıktan sonra içerik denetleme ekiplerini keskin bir şekilde kısıtlamış ve kendisini "ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlamıştı.

X CEO'su Linda Yaccarino, cuma günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Her vatandaşın ve şirketin özgür ve adil seçimleri koruma sorumluluğu var. X, yapay zeka tehditleriyle mücadele etmek için meslektaşlarıyla işbirliği yaparak, aynı zamanda ifade özgürlüğünü koruyarak ve şeffaflığı en üst düzeye çıkararak üzerine düşeni yapmaya kendini adadı.

Yapay zeka seçimleri nasıl etkileyebilir

Bu teknolojiler, seçim kampanyalarının yönetilmesinden, seçmen davranışlarının analizine kadar birçok alanda kullanılıyor.

Özellikle, veri gizliliği ve manipülasyon riskleri ön plana çıkıyor. Yapay zeka, büyük miktarda veriyi işleyebilme yeteneğiyle bilinir ve bu da kişisel verilerin izinsiz kullanımıyla ilgili endişelere yol açabilir.

Ayrıca, yapay zeka algoritmalarının önyargılı olabileceği ve bu durumun seçim sonuçlarını etkileyebileceği endişeleri de var.

Deepfake teknolojisi, yapay zeka ile birleşerek, siyasi adayların sözleri, videoları veya ses kayıtları üzerinde sahte içerikler oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu, seçmenleri yanıltmak veya algılarını değiştirmek için kullanılabilir.

Örneğin, bir adayın sözlerinin değiştirilmiş bir videoyu, gerçek bir konuşma gibi sunulması seçmenlerin kararlarını etkileyebilir.

Deepfake'ler, seçim kampanyalarında propagandayı güçlendirebilir. Yalan haberler ve manipüle edilmiş içerikler, seçmenlerin bilgiye erişimini etkileyebilir ve kampanya stratejilerini belirleyebilir.

Deepfake'lerin yaygınlaşması, seçmenler arasında güvenilirlik sorunlarına yol açabilir. Gerçeklikten ayırt edilmesi zor olan bu sahte içerikler, seçmenlerin güvenini sarsabilir ve demokratik süreçlere olan inancı azaltabilir.