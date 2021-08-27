Yaşama elverişli ve suyla kaplı bir gezegen türü bulundu

Yaşama elverişli ve suyla kaplı bir gezegen türü bulundu

Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları, yüzde 90'ı okyanuslarla kaplı ve yaşama elverişli yeni bir gezegen türü keşfetti.

Araştırmacılar, çeşitli yöntemler kullanarak şimdiye kadar birçok öte gezegen keşfetti. Ancak keşfedilen öte gezegenlerin yaşama elverişli olma ihtimalinin bulunması, keşfin önemini daha da artırıyor.

Bilim insanları, şimdiye kadar çoğunlukla Dünya'ya benzer boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferik bileşime sahip gezegenler aradı.

Ancak, Cambridge Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler, son çalışmalarında Dünya'nın iki buçuk katı yarıçapa sahip olan Güneş sistemi'nin dışındaki gezegenlerde yaşamın olabileceğini ortaya koydu.

YENİ YAŞANABİLİR GEZEGEN SINIFI

Çalışma kapsamında bilim insanları, Dünya benzeri gezegenlerden daha çok sayıda ve gözlemlenebilir olan; sıcak okyanusla kaplı ve hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip, “Hycean” adlı yeni bir yaşanabilir ötegezegen sınıfı tanımladı.

Hycean dünyaları Samanyolu’nda çok yaygın, bu da yaşanabilir ötegezegenlerin önceden düşünülenden çok daha fazla olabileceği anlamına geliyor.

"İKİ ÜÇ YIL İÇİNDE YAŞAM BULABİLİRİZ"

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmanın başyazarı Dr. Nikku Madhusudhan, "Hycean’lar temelde hidrojen açısından zengin atmosferlere sahip su dünyalarıdır. Bu gezegenlere odaklanmak, Dünya'nın ötesinde yaşam bulma çabalarını hızlandıracaktır. Eğer, bu gezegenler yaşama elverişliyse iki ile üç yıl içinde ilk biyo-imzayı tespit edebileceğimize inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Madhusudhan, kasım ayında faaliyete geçecek olan James Webb uzay teleskobunun da bu gezegenleri aramaya yardımcı olacağını vurguladı.

Diğer taraftan Madhusudhan, Dünya benzeri gezegenlerin küçük boyutta olması nedeniyle yaşam belirtisi aramanın zor olduğunu, ancak uüzde 90'ı suyla kaplı Hycean'ların büyük boyutları sayesinde daha kolay incelenebildiğini söyledi.