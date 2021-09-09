Yaşlanmayı önlemeye çalışan Jeff Bezos'a Elon Musk'tan yanıt

SpaceX CEO'su Elon Musk, uzay yarışındaki en büyük rakibi Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos'un yaşlanmayı önleme çalışmalarına yanıt verdi.

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, geçtiğimiz haftalarda Amazon'un CEO'luk koltuğundan istifa etmiş ve uzay başta olmak üzere farklı alanlara yönelmişti.

Bezos, geçtiğimiz günlerde Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirmenin yolunu keşfetmek amacıyla bir biyoteknoloji şirketine yatırım yapmıştı.

Bezos tarafından yatırım yapılan ve 2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Altos Labs, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu.

ELON MUSK'TAN YANIT GECİKMEDİ

Elon Musk, Bezos'un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten Altos Labs adlı şirkete yatırım yaptığına dair haberlerin ardından Bezos'u hedef alarak, "Bu işe yaramazsa, Bezos ölüme dava açacak!" dedi.





Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, NASA'nın astronotları Ay'a götürecek uzay aracının inşası için SpaceX'le anlaşmasına itiraz etmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı.

Bezos'un kurucusu olduğu bir diğer şirket Kuiper Systems de SpaceX projesi Starlink'in uydularla ilgili başvurusuna iki hafta önce itiraz etmişti.

Elon Musk ise, "Bezos ölüme dava açacak!" diyerek tüm bu davalara gönderme yaptı.