Yatırımcılar rahatsız: Elon Musk, Tesla'dan 55 milyar dolar maaş alacak Elon Musk'ın Tesla ile yaptığı 55 milyar dolarlık maaş anlaşması, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanmadı.

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2018 yılında Elon Musk'a, Tesla'nın hisse senedi fiyatına ve performansına bağlı olarak 10 yıl boyunca hisse senedi opsiyonları şeklinde ödenecek 55,8 milyar dolarlık olağanüstü bir maaş paketi verildi.

Bu anlaşma, o dönemde bir şirket yöneticisine verilen en büyük maaş paketi olarak rekor kırdı.

Yatırımcılar bu anlaşmadan rahatsız

Tesla'nın en büyük yatırımcılarından olan CalPERS'in CEO'su Marcie Frost, bu anlaşmanın uygulamaya konmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Marcie Frost'a göre Elon Musk ile Tesla'nın anlaşmasıyla şirketin büyümesi arasında yeterli bir oran yok. Bu nedenle, bu tür bir maaş anlaşması şirket için anlamsız hale geliyor.

Vekalet danışmanlık firması Glass Lewis, yaptığı açıklamada, Tesla hissedarlarını Elon Musk'a yönelik 55,8 milyar dolarlık maaş paketini reddetmeye çağırdığını söyledi.

Elon Musk'tan açıklama geldi

Elon Musk, 2018'de yapılan maaş anlaşmasında yer alan tüm şartların günümüzde yerine getirildiğini ve maaş paketini hak ettiğini söyledi.

Yatırımcılara yönelik yıllık toplantı 13 Haziran'da gerçekleşecek. Hissedarlardan, Musk'ın maaş paketinin eski durumuna getirilmesine ilişkin teklifin yanı sıra, çeşitli teklifler üzerinde de oy kullanmaları istenecek.