Yeni Android tasarımına ait ekran görüntüleri sızdırıldı

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Google'ın bu ay yapacağı duyuru öncesinde sızdırılan bir blog yazısı, şirketin tasarım sistemindeki en son evrim olan Material 3 Expressive (M3 Expressive) hakkındaki düşünce ve araştırmaları ortaya koydu.

Google, bu yeni yaklaşımla uygulamaların "insanlarla duygusal düzeyde bağlantı kuran arayüzler yaratmak için 'temiz' ve 'sıkıcı' tasarımların ötesine geçmesini" hedefliyor.

MATERIAL 3 EXPRESSIVE NEDİR

Material 3 Expressive, Google'ın tasarım sisteminin şimdiye kadarki en çok araştırılan güncellemesi olarak tanımlanıyor ve renk, şekil, boyut, hareket ile tipografinin cesurca kullanımını merkeze alıyor.

Bu yaklaşım, sadece estetik değil, aynı zamanda önemli eylemleri öne çıkararak ve benzer öğeleri gruplandırarak kullanılabilirliği artırmayı da amaçlıyor.

Üç yıllık bir araştırma ve geliştirme sürecinin ürünü olan Material 3 Expressive, 46 ayrı araştırma çalışması ve dünya çapında 18 binden fazla katılımcıyla test edildi.

Öne çıkan bileşenlerden biri, ekranın tamamını kaplamayan ve Google Chat'tekine benzer hap şeklinde bir "yüzen araç çubuğu".

Google araştırmalarına göre, Material 3 Expressive tasarımları kullanıcıların temel arayüz öğelerini 4 kata kadar daha hızlı tespit etmesine ve ekranın en önemli kısmına daha hızlı odaklanmasına yardımcı oluyor.

Sızdırılan yazıda gösterilen örnekler konsept tasarımlar olsa da Gmail'in mevcut arayüzü gibi bazı karşılaştırmalar da yer alıyor.

Bu yeni tasarım ilkelerinin, kullanıcıların uygulamalarla daha kolay etkileşim kurmasını ve önemli eylemleri daha hızlı gerçekleştirmesini sağladığı vurgulanıyor.