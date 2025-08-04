Yeni geliştirilen ahşap malzeme, mermilere dayanabiliyor

ABD merkezli InventWood adlı bir şirket, inşaat ve savunma sanayinde devrim yaratabilecek "Superwood" adını verdiği yeni bir malzeme tanıttı.

Bu özel işlem görmüş süper ahşap, çelikten daha güçlü olmakla kalmıyor, aynı zamanda kurşun geçirmez özellikler sergiliyor.

GİZLİ İŞLEMİ: KİMYASAL VE BASINÇ

Superwood'un üretim süreci, ahşabın önce kimyasallarla işlenerek içindeki lignin maddesinin çıkarılmasını içeriyor.

Ardından, ahşap sıkıca sıkıştırılarak hacmi yaklaşık yüzde 80 oranında azaltılıyor ve bu da ona inanılmaz bir yoğunluk ve güç kazandırıyor.

SADECE BİR YAPI MALZEMESİ DEĞİL

Laboratuvar testlerinde mermilere karşı dayanıklılığını kanıtlayan bu malzemenin, askeri sığınaklar gibi alanlarda kullanılması düşünülüyor.

Ayrıca, diğer ahşap yapı malzemeleri için estetik ve dayanıklı bir dış cephe kaplaması olarak da hizmet verebilir.

Ocak ayında Los Angeles'ta meydana gelen yıkıcı orman yangınlarının ardından ahşap yapı malzemesi olarak kullanımıyla ilgili endişelere rağmen şirket, Superwood'un testlerde yangına dayanıklı olduğunun kanıtlandığını iddia ediyor.