Yeni Gemini güncellemesi yayında: Kameranızı görebiliyor

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Google, yapay zeka asistanı Gemini'ye getirdiği canlı video yorumlama özelliğiyle teknoloji dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

Artık Gemini, kullanıcıların akıllı telefon kameralarıyla kaydettikleri videoları gerçek zamanlı olarak analiz ederek, gördükleri nesneler ve ortamlar hakkında bağlamsal yanıtlar verebiliyor.

Bu özellik, Google I/O 2024'te tanıtılan "Project Astra" projesinin ilk adımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

GERÇEK ZAMANLI GÖRSEL YORUMLAMA

Artık kullanıcılar, kameralarını bir nesneye doğrultarak o nesne hakkında bilgi alabilecek veya gördükleri bir ortam hakkında sorular sorabilecekler.

Bu güncelleme, Gemini'nin yakın zamanda kullanıma sunulan Canvas özelliği ve podcast özetleme araçları gibi diğer yeniliklerle birlikte değerlendirildiğinde, Google'ın yapay zeka asistanı teknolojisinde ne kadar ileriye gittiğini gözler önüne seriyor.

Apple, Samsung ve hatta Amazon gibi teknoloji devleriyle kıyaslandığında, Google'ın yapay zeka asistanlığı alanında açık ara önde olduğu görülüyor.

GELECEKTE NELER BEKLENİYOR

Her ne kadar bu güncelleme "Project Astra"nın tüm özelliklerini içermese de Google'ın yapay zeka asistanı teknolojisindeki ilerleme hızı oldukça umut verici.

Geçen yıl tanıtılan ve hafızada tutma, nesneler üzerine çizim yapma gibi özellikleri de içeren "Project Astra"nın tam anlamıyla kullanıma sunulmasıyla, yapay zeka asistanı deneyimi bambaşka bir boyuta taşınacak.