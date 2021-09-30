Yeni iPad Mini'deki ekran sorunları hakkında Apple'dan açıklama geldi

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni iPad Mini modelinde, ekranın bir tarafı, diğerine göre daha yavaş tepki veriyordu. Apple ise bu durumun normal olduğunu söylüyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 13 serisi ile birlikte yeni iPad Mini modelini de görücüye çıkarmıştı.

Ülkemizde 5 bin 800 TL'ye satışa çıkan yeni iPad Mini modelinde bazı ekran sorunları tespit edilmiş ve biz de sizlerle paylaşmıştık.

Ekranın bir tarafının diğer tarafına göre daha hızlı tepki verdiği ve özellikle cihazı dik konumda tutarken, portre modunda bu durumun yoğun olarak yaşandığı belirtilmişti.

The Verge editörlerinden Dieter Bohn tarafından kaydedilen ve ekran sorununu gösteren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Videoda, ekranın bir kısmının diğerine göre daha yavaş yenilendiği açık bir şekilde görülüyor.

Yeni iPad Mini'deki ekran sorunu - VİDEO

APPLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ: GAYET NORMAL

Apple, LCD ekranların çalışma şekli nedeniyle bunun normal bir davranış olduğunu açıkladı.

ABD'li şirket, LCD ekranlar görüntüyü satır satır güncellediği için, ekranın üstündeki satırlarla alttaki satırların yenilenmesi arasında küçük bir gecikme olduğunu ve bunun oldukça normal ve yaygın bir durum olduğunu söylüyor.

Kısacası Apple, yeni iPad Mini ekranında herhangi bir donanımsal sorun olmadığını vurguladı. Bu nedenle iPad Mini 6'yı satın alan ve ekranından memnun olmayan kullanıcılar değişim veya iade talebinde bulunamayacak.

Öte yandan bazı kullanıcılar, bu sorunun iPad mini 6'da daha belirgin olduğunu ve LCD ekranla donatılmış iPad Air 4 ve dokuzuncu nesil iPad'de bu kadar göze batmadığını belirtiyor.