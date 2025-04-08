Yeni keşfedilen kuyruklu yıldız, ev teleskoplarıyla görülebiliyor

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SWAN25F kuyruklu yıldızı, gökyüzü meraklıları için büyüleyici bir keşif oldu. SOHO uzay aracının SWAN aygıtı tarafından tespit edilen bu yeni kuyruklu yıldız, parlaklığı sayesinde amatör astronomların kolayca gözlemleyebileceği bir nesne haline geldi.

İlk araştırmalar, kuyruklu yıldızın hidrojen açısından zengin olduğunu ve bu durumun göz alıcı yeşil rengine katkıda bulunduğunu gösteriyor.

KEŞİF SÜRECİ VE İLK GÖZLEMLER

SWAN25F kuyruklu yıldızı, mart ayı sonlarında Avustralyalı amatör astronom Michael Mattiazzo tarafından keşfedildi.

Mattiazzo, keşfini, güneş rüzgarındaki hidrojeni haritalayan SWAN görüntülerine dayanarak gerçekleştirdi.

Kuyruklu yıldız, ilk olarak SOHO uzay aracındaki SWAN cihazından gelen verilerde tespit edildi. Şu anda sabah gökyüzünde alçakta görülebilen kuyruklu yıldızın görüş mesafesi, önümüzdeki haftalarda artacak.

PARLAKLIK VE GÖRÜNÜRLÜK

3 Nisan'da Mike Olason, Arizona'nın Tucson kentinden kuyruklu yıldızın çarpıcı görüntülerini yakaladı.

6 Nisan'da kuyruklu yıldızın parlaklığı yükseldiğinde tekrar fotoğrafını çekmeyi başardı ve ince, uzun bir kuyruğu ortaya çıkardı.

Amatör astronom Pepe Chambo, kuyruklu yıldızın kuyruğunun birkaç jet ve kırılma gösterdiğini belirtti.