Yeni OPPO Find X8 Mini'nin özellikleri sızdırıldı

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Oppo, Find X8 serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor: Find X8 Mini.

Kompakt boyutlara ve güçlü özelliklere sahip olması beklenen telefon, Haziran 2025'ten önce piyasaya sürülebilir.

FİND X8 MİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre, Find X8 Mini şu özelliklere sahip olacak:

Ekran: 6,31 inç LTPO OLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB veya 512 GB

Ana Kamera: Sony IMX9 serisi sensör

Telefoto Kamera: 50 MP periskop kamera

Diğer: Ekran içi parmak izi okuyucu, kablosuz şarj, metal çerçeve, cam arka panel

Oppo Find X8 serisi, şu anda Find X8 ve Find X8 Pro modellerinden oluşuyor. Find X8 Mini, serinin kompakt ve uygun fiyatlı bir modeli olarak konumlandırılacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Oppo Find X8 Mini'nin, Haziran 2025'ten önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.