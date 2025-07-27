Yeni PS5 güncellemesi yolda: Dualsense sorunu çözülüyor

Sony, PS5 kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği duyurdu.

Yakında gelecek olan yeni sistem güncellemesiyle, DualSense ve DualSense Edge kontrolcülerinin en can sıkıcı sorunlarından biri olan sürekli yeniden eşleştirme zorunluluğu ortadan kalkacak.

SÜREKLİ EŞLEŞTİRME DERDİ BİTİYOR

Yeni güncelleme sayesinde bir DualSense kontrolcüsü, aynı anda dört farklı cihaza kadar eşleştirilmiş halde kalabilecek.

Bu, oyuncuların PS5 konsolları, PC'leri, Mac'leri ve mobil cihazları arasında her seferinde Bluetooth ayarlarıyla uğraşmadan, akıcı bir şekilde geçiş yapabilecekleri anlamına geliyor.

CİHAZLAR ARASI GEÇİŞ NASIL ÇALIŞACAK

Eşleştirme yapıldıktan sonra, cihazlar arasında geçiş yapmak için PS düğmesine ve ilgili cihaza atanan eylem düğmesine (üçgen, daire, çarpı veya kare) basılı tutmak yeterli olacak.

Bu faydalı özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz açıklanmadı.