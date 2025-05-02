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AA & Ensonhaber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST, eski Ercan Havalimanı'nda teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, kamu kurumlarından özel sektör devlerine, üniversitelerden medya kuruluşlarına kadar toplam 132 paydaş katılıyor.

Festivalde dikkat çeken kurumlardan biri de Jandarma Genel Komutanlığı oldu. İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma birimleri, sahip oldukları teknik kabiliyetleri ve yüksek teknolojili ekipmanlarını ziyaretçilere tanıttı. Özellikle “patlayıcı madde keşif ve müdahale robotları”, etkinliğin ilgi odağı haline geldi.

ZORLU ARAZİDE YÜKSEK HAREKET KABİLİYETİ

Gelişen teknolojiyi görev sahasına entegre eden jandarma, bomba imha robotları ve insansız kara araçlarının ardından, son dönemde dikkat çeken dört bacaklı “robot köpekleri” de envanterine kattı. Bu yeni nesil robot, zorlu arazilerde yüksek hareket kabiliyeti sunmasının yanı sıra, taşıdığı gelişmiş sensörler, yüksek çözünürlüklü kameralar ve otonom yön bulma sistemleriyle görev etkinliğini artırıyor.

RİSKLİ ALANLARA PERSONEL DEĞİL, ROBOTLAR GİRECEK

Jandarma Asayiş Vakfı'nın iştiraklerinden JAVDES ile robotik sistemler geliştiren DPM Tech İleri Teknolojiler AŞ’nin ortak çalışması sonucu geliştirilen 4 Bacaklı Patlayıcı Madde Keşif ve Müdahale Robotu, Patlayıcı Madde İmha Timleri’nin (PAMİT) kullanımına sunuldu. Sisteme, Kanada merkezli KINOVA Robotics tarafından üretilen, insanla birlikte çalışabilen esnek robotik bir kol entegre edildi. Robot; taşıyıcı gövdesi, manipülatör kolu, kıskaç sistemi ve el kumandasıyla tam bir görev platformuna dönüştü.

Uzaktan kumanda edilebilmesi sayesinde personelin riskli alanlara doğrudan girmesine gerek kalmadan tehlikeli müdahaleler güvenli biçimde gerçekleştirilebiliyor. Robotun jandarma tarafından aktif kullanımıyla, sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.

PATLAYICILARA KARŞI İLERİ TEKNOLOJİ

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki PAMİT ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yer alan askeri tesisler, eğitim alanları ve kırsal bölgelerdeki patlayıcı madde tehditlerine karşı görev yapıyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeler içeren ortamlarda da görev alabilen bu ekipler, yüksek eğitimli uzman personelden oluşuyor.

Sadece operasyonel görevlerle sınırlı kalmayan PAMİT ekipleri, suç unsurlarının bulunduğu olay yerlerinde de aktif rol oynuyor. Adli makamların talimatları doğrultusunda olay yeri incelemeleri yapan ekipler, bulgu ve delilleri kriminal analizlerle değerlendirerek şüphelilerin tespitine katkı sunuyor.