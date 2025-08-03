Yerli savunma sanayiinden yeni nesil silah test kabinleri

DMA Savunma, güvenlik güçleri ve kolluk birimlerinin silah testlerini daha güvenli ve verimli şekilde yapabilmesi için yeni nesil Silah Atış Test Kabinleri geliştirdi. Modern mühendislik teknikleriyle tasarlanan bu kabinler, güvenlikten ödün vermeden kullanım kolaylığı ve yüksek hassasiyet sunuyor.

Zırhlı yapısı sayesinde mermi sekmesini engelleyen sistem, hem atıcının hem de çevrenin tam güvenliğini sağlıyor. Özellikle şehir içi veya poligon dışı alanlarda güvenli test imkânı sunan kabinler, modüler tasarımları sayesinde kolay taşınıp kısa sürede kurulabiliyor.

Test edilmek istenen silah ya da fişeğe özel üretilebilen bu kabinler; entegre havalandırma sistemleri ile barut dumanını hızla tahliye ederken, ses yalıtımıyla da çevresel gürültü kirliliğini önlüyor. Bu özellikler, özellikle kapalı alanlarda testlerin sağlıklı bir ortamda yapılmasını sağlıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ VE ESNEK KULLANIM

Farklı kalibrelerdeki silahlar için geliştirilen STS 127 modeli, oldukça küçük alanlarda bile test atışlarının yapılmasına olanak tanıyor. 9x19 mm, 5.56x45 mm, 7.62x39 mm, 7.62x54 mm ve 12.7x99 mm çapındaki normal ya da eğitim mühimmatları için tekli, yarı otomatik ve tam otomatik atış desteği sunan sistemin ömrü ise dikkat çekici:

9 mm mermiler için: 8 milyon atış

5.56 ve 7.62 mm mermiler için: 4 milyon atış

12.7 mm mermiler için: 2 milyon atış

Ayrıca atış sonrası oluşan mermi kovanları toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

YENİLİKÇİ MERMİ KAPANI İLE FARK YARATIYOR

DMA Savunma’nın Silah Atış Test Sistemi Analiz Mühendisi Talha Altın, sistemin klasik çözümlerden ayrılan en önemli yönünün, analiz ve deneylerle geliştirilmiş özgün bir mermi kapanı olduğunu belirtti. Altın, bu sayede mermilerin kinetik enerjisinin daha verimli sönümlendiğini ve sistem ömrünün ciddi oranda uzatıldığını vurguladı.

“Bu sistem, saha testlerimizle birebir örtüşen sayısal analizlere dayanıyor. Maliyet avantajı da sağlıyor. Çelik yapının dayanım gücünden maksimum fayda sağlıyoruz” diyen Altın, çalışmalarını farklı kalibre ve mühimmat türlerine göre genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

SAHAYA TAŞINABİLİR TEST İMKANI

DMA Savunma Genel Koordinatörü Yusuf Şahin ise sistemin doğrudan güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yanıt olarak geliştirildiğini belirtti:

Eskiden arızalı ya da yeni silahların testleri için atış alanlarına gitmek gerekiyordu. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde bu zorunluluk ortadan kalktı. Artık testler yerinde, hızlı ve güvenli biçimde yapılabiliyor.

DMA’nın geliştirdiği bu kabinler, sadece teknik bir çözüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda savunma alanında esnek ve sürdürülebilir bir test altyapısı kurmayı mümkün kılıyor.