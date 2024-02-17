Yerli uçak gemisine adım adım: Tasarım için çalışmalar başladı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli uçak gemisi hedefine yönelik verdiği talimat üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dizayn Proje Ofisi tarafından başlatılan milli uçak gemisi tasarımı çalışmalarını denetledi.

AA

Türkiye'nin savunma sanayide katettiği mesafe sayesinde elde ettiği caydırıcılık her geçen gün artıyor.

Deniz gücünü güçlendirmek ve savunma kapasitesini artırmak amacıyla yeni çalışmalara yelken açılıyor.

Milli uçak gemisinin tasarımı yerinde incelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin kendi yerli ve milli uçak gemisine sahip olma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılıyor.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, konsept tasarımı üzerinde önemli bir mesafe katedilen milli uçak gemisinin tasarımının yerinde incelenmesi için Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Dizayn Proje Ofisi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında müdürlüğün yüksek mühendislik tabanlı üstün tasarım yeteneği ve mühendislerin en son TCG İstanbul Fırkateyni'nin tasarım ve imalatıyla taçlandırdığı, harp gemisi tasarım gelenek ve tecrübesi ile hayata geçirilen milli uçak gemisinin tasarım faaliyetleri yerinde incelendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)