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Haber Merkezi

Türkiye'nin savunma sanayiinde giriştiği büyük çalışmalar tüm dünyada ilgi topluyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor.

İNSANSIZ DENİZ ARACI

Makina ve Kimya Endüstrisi, insansız deniz aracı PİRANA KİDA'nın göreve hazır olduğunu açıkladı.

MKE'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "MKE kamikaze insansız deniz aracı (PİRANA KİDA), tespit edilen düşman deniz hedeflerini yok etmek üzere MKE'nin ileri teknoloji harp başlığı ve tapa tasarlama yeteneği ile üretildi. Asimetrik harp için düşük maliyetli, yüksek etkili çözüm sunan ve otonom olarak ya da uzaktan operatör yönetimiyle hedefe çarpıp patlayan PİRANA KİDA, düşman gemilerine zarar verir. Limanlara, üs bölgelerine sızar. Donanma için etkili taarruz sağlar" denildi.

İNSANSIZ KARA ARACI

Öte yandan HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı BARKAN için Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından seri üretim kararı alındı.

HAVELSAN'ın ürettiği orta sınıf birinci seviye insansız otonom kara aracı BARKAN, 2023 yılında envantere alındı.

Test, kabul süreçlerini tamamlayan BARKAN'ın sahadaki kullanımlarından gelen geri bildirimlerle harekat kabiliyeti artırıldı.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde faydalı yük entegrasyonları yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kararıyla BARKAN'ın seri üretimi yapılacak.

HAVELSAN, seri üretim kararını sosyal medya hesabından duyurdu.