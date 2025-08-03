Yetenekleri artırılan TCG ORUÇREİS fırkateyni, Mavi Vatan savunmasında

HAVELSAN’ın Deniz Kuvvetleri ile iş birliğiyle yürüttüğü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) Programı kapsamında geliştirilen BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi (BSYS), önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

ORUÇREİS'TE YENİLENEN VE EKLENEN AKSAMLAR

Modernizasyon sürecine alınan TCG ORUÇREİS’in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı idaresindeki kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Gemiye entegre edilen ADVENT SYS, hem mevcut hem de yeni nesil yerli ve yabancı 30'dan fazla savaş sistemini bir araya getirdi. Bu sistemler arasında ATMACA ve Harpoon gemisavar füzeleri, Mk41 VLS dikey atım sistemi, ESSM hava savunma füzeleri, 127 mm ve 25 mm deniz topları, Phalanx CIWS, AKREP Atış Kontrol Radarı, arama radarları, taktik veri linkleri, gemi veri ağı ve milli IFF sistemi gibi çok sayıda unsurlar yer alıyor.

HAVELSAN’ın geliştirdiği ADVENT SYS ile TCG ORUÇREİS’e hava, deniz üstü, su altı, elektronik ve asimetrik tehditlere karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi kabiliyeti kazandırıldı. Ayrıca ağ destekli harekat, ortak angajman yetenekleri, taktik veri linkleri, kural tabanlı karar destek sistemi, görev sırasında eğitim yapabilme gibi gelişmiş işlevler sisteme entegre edildi.

700'DEN FAZLA UYGULAMA, 6 MİLYON SATIR KOD

BARBAROS sınıfı için özel olarak geliştirilen sistemde, 6 milyondan fazla satır kod yazıldı, 700’ü aşkın uygulama entegre edildi. ADVENT SYS; dağıtık mimarisi, yedeklilik yapısı, yüksek erişilebilirlik, modüler tasarımı ve 4K çözünürlükte görüntü işleme kabiliyetiyle öne çıktı. Gemi üzerindeki savaş harekat ve taktik harekat merkezleri ergonomik şekilde yeniden tasarlanırken, güç ve soğutma altyapısı da baştan sona yenilendi.

2024 yılı boyunca Gölcük, Yalova, Bandırma ve Saros Körfezi'nde yapılan entegrasyon, liman ve deniz kabul testlerinden başarıyla geçen TCG ORUÇREİS, sistemli atışlarla kara, deniz ve hava hedeflerine tam isabet sağladı.

MAVİ VATAN'A YENİ GÜÇ

2025 yılına ait Denizkurdu-1 ve Denizkurdu-2 tatbikatlarında da görev alan TCG ORUÇREİS, Türk Deniz Kuvvetleri’nin en modern ve en yüksek vuruş gücüne sahip unsurlarından biri olarak Mavi Vatan’da görevine başladı. Böylece, BARBAROS sınıfı fırkateynler ADVENT ile donatılarak Türk Donanması'nın caydırıcılığı yeni bir boyuta taşınmış oldu.