Yıllarca süren bekleyiş sona eriyor: Instagram'ın iPad uygulaması yolda

Haber Merkezi

Sosyal medya dünyasının devlerinden Meta, uzun yıllardır süregelen bir beklentiye nihayet yanıt veriyor.

Şirket, iPad kullanıcılarının ısrarlı taleplerine kulak vererek, iPad'lere özel bir Instagram uygulaması geliştirme kararı aldı.

15 YILLIK İNAT SONA ERDİ

Instagram'ın hayatımıza girmesinin üzerinden tam 15 yıl geçti ve bu süre zarfında Meta, iPad'ler için özel bir uygulama geliştirmekten kaçındı.

Mevcut durumda iPad kullanıcıları, Instagram'ı kullanmak için iPhone'lar için tasarlanmış ve yeniden ölçeklendirilmiş bir uygulamayı kullanmak zorunda kalıyorlardı.

Bu durum, özellikle geniş ekranlı iPad'lerde kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyordu.

Instagram patronu Adam Mosseri, geçmişte yaptığı açıklamalarda, iPad'lerde Instagram kullanmak isteyen çok fazla kullanıcı olmadığını ve bu nedenle özel bir uygulama geliştirmenin öncelikleri arasında yer almadığını belirtmişti.

YENİ UYGULAMA NELER SUNACAK

iPad'ler için geliştirilen yeni Instagram uygulaması hakkında henüz çok fazla detay bilinmiyor.

Uygulamanın ne zaman yayınlanacağı ve kullanıcılara tam olarak neler sunacağı şu an için belirsizliğini koruyor.

Ancak iPad'le tam uyumlu olacak şekilde tasarlanan bu uygulamanın, iPhone uygulamasının ölçeklendirilmiş versiyonuna kıyasla çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor.