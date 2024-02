YouTube 19. yaşını kutluyor: Türkiye en fazla kullanıcıya sahip 11. ülke Kuruluşunun ardından 19 yılı geride bırakan video paylaşım platformu YouTube, dünyanın en büyük video paylaşım mecrası konumunda bulunuyor.

AA & Ensonhaber

YouTube, internetin en güçlü ve etkili platformlarından biri olarak günümüzde milyarlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

1990'ların sonları ve 2000'lerin başlarında, video paylaşımı internetin sınırlı olduğu bir alandı.

İnternet bağlantı hızları düşüktü ve video yüklemek, izlemek ve paylaşmak oldukça zordu.

Ancak, bu dönemde Jawed Karim, Steve Chen ve Chad Hurley isimli üç arkadaş, bu zorluklara meydan okumaya kararlıydı.

2005 Şubat ayında, YouTube'un alan adı kaydı yapıldı ve kısa bir süre sonra mart ayında site resmen yayına başladı.

YouTube'un ilk videosu

İlk video, Jawed Karim'in "Me at the zoo" başlıklı, sadece 18 saniyelik bir videoyu gösteriyordu.

Bu, YouTube'un ilk videosu olarak tarihe geçti ve platformun ne kadar mütevazı başladığını gösterdi.

19. yaşını kutlayan YouTube'un hızla popüler hale gelmesinin ardındaki anahtar faktörlerden biri, kullanıcıların kendi videolarını kolayca yükleyip paylaşabilmesiydi.

Diğer sosyal medya platformlarının aksine, YouTube, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasını ve dünyayla paylaşmasını sağlayan bir alan sunuyordu.

Google satın aldı

YouTube'un başlangıçta mütevazı olan başarısı, Google'ın dikkatini çekti ve 2006 yılında 1.65 milyar dolarlık devasa bir anlaşma ile Google tarafından satın alındı. Bu satın alma, YouTube'un daha da büyümesini ve gelişmesini sağladı.

2.7 milyar kullanıcısı var

Google ekosisteminin bir parçası olarak 2006'dan bu yana hizmet veren platformun 2024 itibarıyla 2,7 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. Platformun kullanıcı sayısının gelecek yıl 2,85 milyara ulaşması bekleniyor.

İnternet kullanıcılarının yüzde 52'sinin her ay en az bir kere kullandığı YouTube, ayda 113 milyar kez ziyaret ediliyor.

Youtube'un ana kazanç kaynağını oluşturan reklam gelirlerinin yıllık 30 milyar doları aştığı belirtiliyor.

Türkiye 11. sırada

YouTube'un en fazla kullanıldığı ülkeler sıralamasında Hindistan 467 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer alıyor.

Hindistan'ı 247 milyon kullanıcıyla ABD takip ediyor. Türkiye ise 57 milyondan fazla kullanıcıyla 11. sırada yer alıyor.

Platform kullanıcılarının yüzde 53,9'unu erkek, yüzde 46,1'ini kadınlar oluşturuyor. Kullanıcıların çoğunluğunun 25-34 yaş olduğu platforma günlük toplamda 720 bin saat uzunluğunda video yükleniyor.

Tüm kullanıcıların YouTube'da izlediği toplam video miktarı günlük 1 milyar saatten fazla süreye karşılık geliyor.

En çok kazanan MrBeast

2024 itibarıyla platformda 110 milyondan fazla kanal bulunuyor. Videolarıyla en fazla gelir elde edenler listesinde ilk sırada 239 milyon takipçiyle ABD'li YouTuber MrBeast yer alıyor.

2022 verilerine göre, MrBeast platform aracılığıyla 50 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

MrBeast'i 45 milyon dolarla Jake Paul, 38 milyon dolarla Markiplier, 30 milyon dolarla Rhett and Link ve 28,6 milyon dolar gelirle Unspeakable takip etti.