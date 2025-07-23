YouTube, Çin ve Rusya bağlantılı binlerce kanalı kaldırdı

Google, dezenformasyonla mücadele çabaları kapsamında YouTube platformunda büyük bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

Şirket, 2025'in ikinci çeyreğinde devlet destekli propaganda kampanyalarıyla bağlantılı yaklaşık 11 bin kanalı ve hesabı kaldırdığını açıkladı.

EN BÜYÜK DARBE ÇİN VE RUSYA BAĞLANTILI KANALLARA

Kapatma işleminin büyük bir kısmı, Çin'i ve politikalarını destekleyen içerikler yayan 7 bin 700'den fazla Çin bağlantılı kanalı kapsadı.

Bunun yanı sıra Rusya'yı destekleyip Batı'yı eleştiren 2 binden fazla Rusya bağlantılı kanal da platformdan kaldırıldı.

TÜRKİYE DAHİL BİRÇOK ÜLKEYE YÖNELİK KAMPANYALAR DA ENGELLENDİ

YouTube'un raporunda, bu operasyonun sadece Çin ve Rusya ile sınırlı kalmadığı vurgulandı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Azerbaycan, İran, İsrail, Gana ve Romanya bağlantılı, siyasi rakipleri hedef alan etki kampanyalarının da engellendiği belirtildi.