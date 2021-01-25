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YouTube, hashtag özelliğini tüm kullanıcılara sundu
YouTube'un bir süredir beta test aşamasında olan "hashtag" özelliği, tüm kullanıcılar için aktif edildi. Kullanıcılar, artık hashtag sayfaları üzerinden ilgili videolara erişebiliyor.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 11:20
- Güncelleme : 25.01.2021 - 11:30
Facebook, Twitter ve Instagram için oldukça önemli hale gelen "hashtag"ler, artık YouTube kullanıcılarına da sunuldu.
Bir süredir videolara eklenen etiketlerin artık ayrı bir sayfası oluşturuldu. Kullanıcılar, ilgili etikete tıklayarak benzer etiketlere sahip videoların yer aldığı sayfaya erişebiliyor.
Örneğin, #teknoloji şeklinde arama yapıldığında bu "hashtag"'in yer aldığı videolar otomatik olarak listeleniyor. Ek olarak kullanıcılar, istedikleri "hashtag"leri takip edip içerikleri takip edebiliyor.
HASHTAG ADRESLERİ
Alternatif olarak URL aracılığıyla da hashag sayfalarına erişmek mümkün. Örneğin aşağıdaki bağlatıdan, "space" etiketini içeren videoların yer aldığı hashtag sayfasına ulaşabilirsiniz.