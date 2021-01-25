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YouTube, hashtag özelliğini tüm kullanıcılara sundu

YouTube, hashtag özelliğini tüm kullanıcılara sundu

YouTube'un bir süredir beta test aşamasında olan "hashtag" özelliği, tüm kullanıcılar için aktif edildi. Kullanıcılar, artık hashtag sayfaları üzerinden ilgili videolara erişebiliyor.