YouTube, Instagram'ın sevilen özelliğini test etmeye başladı

Video devi YouTube, içerik üreticileri arasındaki etkileşimi artıracak ve Instagram ile TikTok'ta uzun süredir bulunan bir özelliği kendi platformuna taşıyor.

Şirket, sınırlı sayıda içerik üreticisiyle yeni bir "ortak çalışma" özelliğini test ettiğini duyurdu.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞACAK

Bu özellik sayesinde, bir içerik üreticisi videosuna başka hesapları "iş birlikçi" olarak ekleyebilecek.

Onaylanan iş birlikçilerin isimleri, ana içerik üreticisinin adının yanında görünecek ve bu isimlere tıklandığında tüm katılımcıların listesi "Abone Ol" butonuyla birlikte açılacak.

AMAÇ KİTLELERİ BİRLEŞTİRMEK

Bu yeni özelliğin temel amacı, içerik üreticilerinin birbirlerinin kitlelerine daha kolay ulaşmasını sağlamak ve ortak projeleri daha görünür kılmak.

YouTube, test aşamasındaki bu özelliğin gelecekte daha geniş bir kitleye sunulup sunulmayacağına kullanıcı geri bildirimlerine göre karar verecek.