YouTube, koronavirüs aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

YouTube, koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sosyal medya devleri de bu çalışmalara destek vermeye başladı.

Bugün sizlerle paylaştığımız haberimizde Facebook'un, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin vermeyeceğinden bahsetmiştik.

YOUTUBE'DAN AŞI KONUSUNDA YENİ ADIM

Aşı çalışmaları konusunda bir hamle de YouTube'dan geldi. Şirketten yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Koronavirüs aşısı çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Facebook'un yasak kararı sadece reklamları kapsarken, YouTube ise aşı hakkında yanıltıcı bilgi içeren tüm içeriklere yasak getirmiş oldu.