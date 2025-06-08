YouTube Music, çalma ekranına görsel reklamlar ekledi

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YouTube Music, ücretsiz hizmetini kullananlar için yeni bir reklam formatını test etmeye başladı.

Şarkılar arasında gösterilen reklamlara ek olarak, artık "Şu Anda Çalınan" ekranında da banner reklamları gösterileceği belirtiliyor.

"ŞU ANDA ÇALINAN" EKRANINA BANNER REKLAM

Bazı YouTube Music kullanıcıları, uygulamanın ana dinleme ekranı olan "Şu Anda Çalınan" bölümünde, küçültülmüş kapak resmi ile diğer kontroller arasında banner reklamlar görmeye başladıklarını bildirdi.

Bu reklamlar, bir reklamveren resmi, metin, "Sponsorlu" etiketi ve "Şimdi satın al" gibi eylem düğmeleri içeriyor.

Bu yeni format, mevcut durumda şarkılar arasında çıkan sesli veya görüntülü reklamlara ek olarak geliyor. Bu, ücretsiz kullanıcıların dinleme deneyimi sırasında daha fazla reklamla karşılaşacağı anlamına geliyor.

YENİ TASARIMLA BİRLİKTE GELEBİLİR

Bu yeni YouTube Music reklamlarının, birkaç aydır test aşamasında olan ve henüz yaygın olarak kullanıma sunulmayan "Şu Anda Çalınan" ekranı yeniden tasarımına bağlı olabileceği düşünülüyor.

Bu nedenle, mevcut arayüze sahip çoğu ücretsiz kullanıcı henüz bu yeni banner reklamları görmüyor.

Reklamların ne zaman tüm ücretsiz kullanıcılara sunulacağı ise henüz belli değil. Google'ın bu yeni reklam formatını kademeli olarak yaygınlaştırması bekleniyor.