YouTube, reklam engelleyicileri engellemeye başladı

Haber Merkezi

Alphabet'in sahibi olduğu popüler video paylaşım platformu YouTube, reklam engelleyicilere karşı mücadelesini yoğunlaştırıyor.

Şirket, artık aktif bir reklam engelleyici eklentisi olan kullanıcıların, eklentiyi devre dışı bırakana kadar video oynatmasını tamamen engellemeye başladı.

REKLAM ENGELLEYİCİLERE TAM ENGEL

YouTube, uBlock Origin ve AdBlock gibi daha önce reklamları başarıyla engelleyebilen popüler reklam engelleyici eklentileri hedef alarak yeni önlemlerini devreye soktu. Bu araçlar artık platformda etkisiz kalıyor.

Bu hizmetleri kullananlar, videoları izleyebilmek için reklam engelleyicilerini devre dışı bırakmaları yönünde uyarılarla karşılaşıyor.

Hatta bazı durumlarda, bu kullanıcılar için YouTube sayfasının tamamı boş kalıyor ve hiçbir içeriğe erişilemiyor.

KULLANICILARDAN BÜYÜK TEPKİ

Google'ın reklam engelleyicilere karşı bu agresif duruşu, kullanıcılar arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

Reklamların içerik üreticilerini desteklediği bir gerçek olsa da birçok kullanıcı Google'ın bu hamlesinin faydalı olmaktan çok kendi çıkarlarına hizmet ettiğini düşünüyor.

Eleştirilere rağmen YouTube, ücretsiz kullanıcıların platformdaki reklamlardan kaçamamasını sağlamaya yönelik bu stratejisini sürdürmekte kararlı görünüyor. Şirket, bu yolla Premium aboneliklerini artırmayı hedefliyor.

Kullanıcılar ve YouTube arasındaki bu durum, klasik bir "abonelik ikilemi" olarak karşımıza çıkıyor.

Kullanıcıların birçoğu reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'a ödeme yapmaya isteksizken, YouTube da reklamların atlanmasına izin vermemekte aynı derecede kararlı.