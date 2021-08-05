YouTube, Shorts için içerik üretenlere 10 bin dolara kadar ödeme yapacak

YouTube, Shorts için içerik üretenlere 10 bin dolara kadar ödeme yapacak

YouTube, TikTok'a rakip olan kısa video özelliği Shorts için içerik üretenlere 10 bin dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu.

Son zamanlarda artan popülerliği ile gündemden düşmeyen TikTok, dünya genelindeki kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor. Durum böyle olunca, diğer popüler sosyal medya şirketleri de TikTok'u büyük bir rakip olarak görüyor.

YouTube, kısa video paylaşım özelliği Shorts'u geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Dikey modda çekilmiş bir dakikaya kadar videolara izin veren Shorts, TikTok uygulamasına benzer özellikler sunuyor.

10 BİN DOLARA KADAR ÖDEME

YouTube, yeni nesil izleyicilerin dikkatini çekmek için TikTok’a rakip Shorts’u yayınladıktan sonra, şimdi de içerik oluşturucularını üretmeye teşvik etmek için bir fon ayırdığını duyurdu.

Ödeme mantığının yine YouTube videolarına benzer olacağı belirtilirken, kullanıcıların ayda 100 dolar ile 10 bin dolar arasında kazanabilecekleri belirtildi.

Bu aydan itibaren YouTube, binlerce uygun içerik oluşturucuya ödeme yapacak. Ödemeler, 2021’den 2022’ye kadar aylık olarak gerçekleşecek.

YouTube, ödemelerin izleyici konumuna ve Shorts oluşturan içerik oluşturucuların sayısına bağlı olarak aydan aya dalgalanabileceğini söylüyor.

YouTube’un Shorts için ayırdığı fondan yararlanabilmek için, içerik oluşturucuların en az 13 yaşında olması, ABD ve İngiltere gibi uygun ülkelerde yaşıyor olması ve son 180 gün içinde en az bir uygun Shorts’a sahip olması gerekiyor.

Aynı zamanda kullanıcıların yüklediği kısa videoların tamamen orijinal olması isteniyor.