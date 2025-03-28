YouTube Shorts'a yeni özellik: İzlenme sayılarınız uçacak

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YouTube, kısa video formatı Shorts için önemli bir değişikliğe gidiyor. 31 Mart'tan itibaren, Shorts videolarının görüntülenme sayıları, TikTok ve Instagram'da olduğu gibi, videonun oynatılmaya veya tekrar oynatılmaya başlandığı an sayılacak.

Yani, kullanıcılar bir Shorts videosunu kaydırarak geçseler bile, bu görüntülenme olarak kaydedilecek.

AMAÇ, PLATFORMLAR ARASI UYUMLULUK

YouTube, bu değişiklikle içerik üreticilerinin görüntülenme sayılarını diğer platformlarla daha tutarlı bir şekilde karşılaştırabilmesini hedefliyor.

GÖRÜNTÜLENME SAYILARI ARTACAK

YouTube, bu değişiklikle birlikte Shorts videolarının görüntülenme sayılarının artabileceğini belirtiyor.

Çünkü, daha önce sadece belirli bir süre izlenen videolar görüntülenme olarak sayılıyordu. Ancak, içerik üreticileri için önemli olan "etkileşimli görüntülemeler" metriği değişmeyecek.

YouTube Ortaklık Programı'na uygunluk ve içerik üreticilerinin kazançları, bu metrik üzerinden hesaplanmaya devam edecek.