YouTube, taklit kanallarını tamamen kapatacak YouTube'un yaptığı duyuruya göre, bir kanal farklı bir kanaldan orijinal içerikleri taklit ediyorsa tamamen kapatılacak.

YouTube, şirket politikalarında güncellemeye giderek taklit yapan kanalların engellemesini sağlamaya hazırlanıyor.

Güncellenen politikaya göre, başka bir kanalın genel görünümünü, profil fotoğrafı veya arka planı gibi küçük ayrıntıları kopyalayan bir kanal kapatılabilir.

YouTube, hayran hesabı olduğunu iddia eden, ancak başka birinin kanalı gibi görünüp içeriğini yeniden yükleyen hiçbir kanala izin vermeyecek.

Twitch videoları yükleyenlere kötü haber

Ayrıca Twitch platformu üzerinden yayıncıların yayın kestilerini YouTube'da paylaşanların bu politikaya takılacağı ve hesapları silineceği ifade edildi.

YouTube, içerik politikalarındaki güncellemeyi 21 Ağustos 2023'te yapacağını duyurdu.