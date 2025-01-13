YouTube TV, basit bir açılır pencereyle 4K izlemeyi kolaylaştırıyor

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YouTube TV, 4K içerikleri bulmayı daha da kolaylaştıran yeni bir özellikle güncellendi.

Artık 4K çözünürlükte de izlenebilen bir içerik oynatılırken, ekranda bir bildirim belirecek ve kullanıcılar tek tıkla 4K çözünürlüğe geçiş yapabilecek.

4K çözünürlük, standart HD çözünürlüğe göre çok daha net ve detaylı görüntüler sunuyor. Bu da, izleme deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

YouTube TV'de 4K çözünürlükte izlenebilen bir içerik oynatıldığında, ekranda "4K olarak da mevcut" şeklinde bir bildirim beliriyor.

Bu bildirime tıklayan kullanıcılar, içeriği 4K çözünürlükte izlemeye başlayabiliyor.

4K PLUS EKLENTİSİ

YouTube TV'de 4K içerikleri izleyebilmek için "4K Plus" eklentisine abone olmanız gerekiyor. Bu eklentinin aylık ücreti 10 dolar.