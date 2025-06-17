YouTube TV uygulamasına atlanamayan 30 saniyelik reklamlar geliyor

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, reklam politikalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Gelen son bilgilere göre şirket, özellikle YouTube'u akıllı televizyonunda veya Chromecast gibi cihazlarla TV'ye yansıtarak izleyen kullanıcıları hedef alan yeni bir reklam seçeneğini test ediyor.

TELEVİZYON KULLANICILARINA ÖZEL YENİ REKLAM FORMATI

YouTube, içerik üreticilere ve reklam verenlere, Google Ads üzerinden yeni bir reklam seçeneği sunmaya başladı.

Beta aşamasında olan bu yeni seçenek, bir videoya 16 ila 30 saniye aralığında ve "atlanamayan" reklamlar eklenmesini sağlıyor.

Bu, özellikle televizyon ekranından izleme yapan kullanıcıların, artık daha uzun süreli ve geçilemeyen reklamlarla karşılaşacağı anlamına geliyor.

Şirket, bu yöntemle marka bilinirliğini artırmayı ve kullanıcıyı "bunalmadan" reklam hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

ÜCRETSİZ KULLANICILAR ETKİLENECEK

Bu yeni ve daha uzun süreli reklamlar, sadece YouTube'u ücretsiz olarak kullanan tüketicileri etkileyecek.

YouTube Premium aboneleri, bugüne kadar olduğu gibi platformu reklamsız bir şekilde kullanmaya devam edecekler.

YouTube'un bu hamlesinin, ücretsiz kullanıcıları Premium aboneliğe teşvik etme stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor. Yeni reklam formatına kullanıcıların nasıl tepki vereceği ise merak konusu.