YouTube uygulaması bazı iPhone ve iPad modellerinde çalışmayı durdurdu

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YouTube, iOS ve iPadOS uygulaması için yayınladığı yeni bir güncellemeyle (sürüm 20.22.1) minimum işletim sistemi gereksinimlerini artırdı.

Bu değişiklik, birçok eski model Apple cihazının artık popüler video akış uygulamasını desteklemeyeceği anlamına geliyor.

YENİ GÜNCELLEME İLE DESTEK SONA ERDİ

Bu nedenle, bu işletim sistemi sürümlerini alamayan eski model cihazlar artık YouTube uygulaması için güncelleme ve destek alamayacak.

Bu değişiklik, özellikle günlük video izlemek için eski model iPhone ve iPad'lerini kullanan birçok kullanıcıyı etkileyebilir. Kullanıcılar, App Store'da yeni güncelleme görmeyecekler.

ETKİLENEN CİHAZLAR HANGİLERİ

Yeni güncelleme ile birlikte YouTube uygulaması desteğini kaybeden toplam yedi Apple cihazı bulunuyor.

Bu cihazlar; iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, birinci nesil iPhone SE, iPad Air 2 ve iPad mini 4 olarak sıralanıyor.

Bu modellerden birine sahip olan kullanıcılar, uygulamayı güncelleyemeyecek ve gelecekteki özelliklerden mahrum kalacaklar.

Mevcut yüklü uygulamanın bir süre daha çalışması mümkün olsa da zamanla performans sorunları yaşanabilir.

ALTERNATİF ÇÖZÜM: WEB TARAYICISI

Cihazı artık YouTube uygulamasını desteklemeyen kullanıcılar için bir alternatif çözüm mevcut.

Kullanıcılar, telefon veya tabletlerindeki Safari gibi web tarayıcıları üzerinden YouTube'un web sitesini ziyaret ederek favori videolarını izlemeye devam edebilirler.