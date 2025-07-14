YouTube’da büyük yenilik: Bu bölümler tarihe karışıyor

YouTube, yaklaşık on yıldır kullanıcıların popüler içeriklere ulaşmasını sağlayan Trending (Gündem) sayfasınıyayından kaldırıyor.

Artık tek bir genel liste yerine, kullanıcılar YouTube Charts üzerinden kategori bazlı içeriklere ulaşabilecek. Ayrıca platform, algoritmik kişiselleştirilmiş öneriler ve Keşfet sekmesi ile kullanıcıların yeni içerikleri keşfetmeye devam etmesini hedefliyor.

YouTube’un yaptığı açıklamaya göre, bu karar kullanıcıların içerik tüketim alışkanlıklarındaki değişimlerden kaynaklanıyor.

Eskiden Trending sayfası, genel bir fikir birliği yaratırken, günümüzde içerikler çok sayıda farklı topluluk ve mikro-trend tarafından üretiliyor. Bu yüzden tek bir listede tüm popüler içerikleri sunmak artık yeterli ve etkili olmuyor.

İÇERİK KEŞFİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

CHIP'te yer alan habere göre; platform, özellikle TikTok ve YouTube Shorts gibi hızlı tüketim odaklı alternatiflerin Trending sayfasına olan ilgiyi ciddi oranda azalttığını kabul ediyor.

Son beş yılda ziyaretçi sayısında önemli düşüş yaşayan Trending sayfası, artık kullanıcıların çok daha hızlı ve yüzeysel içeriklere yönelmesi nedeniyle önemini yitirmiş durumda.

Uzmanlar, bu değişimle birlikte YouTube’un genç nesli çekmek adına daha kısa, hızlı tüketilen ve çoğu zaman “çöp içerik” olarak adlandırılan videoları öne çıkarabileceğine dikkat çekiyor.